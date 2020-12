Chantal CHARLOT

Bonjour,



Consultante, coache certifiée et entrepreneuse, avec une solide expérience sur le secteur sanitaire et médico-sociale, j'accompagne le développement de la qualité de vie professionnelle et personnelle dans une approche holistique et pragmatique en m'attachant au sens, à la reliance et à la croissance, grâce à la démarche Avec tact

Trois activités pour réaliser les missions : Formation, coaching, valorisation.



https://www.axepromotion.com/



Mes compétences :

Gestion d'entreprise,

Transmission d'entreprise,

Mise en œuvre de la démarche d'amélioration continue de la qualité,

Coaching,

Formation,

Évaluation interne et externe en ESSMS (200 réalisées)

Management,

Conduite de projet,

Accompagnement du changement,

Accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité,

Audit,