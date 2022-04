Alain CHARLOT

Ma formation première de concepteur, associée à une parfaite maîtrise de la 3D, dotée d’une expérience poussée dans les milieux de l’architecture ,bâtiment et industrie, me permettent de vous proposer mes compétences dans les domaines de la réalisation et gestion informatique de divers projets architecturaux, impliquant la synthèse technique. Autonome, très polyvalent, je suis capable d’assumer la responsabilité d’un projet et la gestion d’une équipe mais aussi de me mettre au service du groupe en fédérant ses énergies, afin de répondre aux exigences d’une clientèle variée.