Aurelien FERRET

Après avoir obtenu mon Diplôme d’Etat de coordonnateur social et de développement de projet (DEJEPS, niveau III -DEFA), en lien également avec mes diverses expériences professionnelles, je peux me prévaloir d'une longue expérience dans la gestion de projets, l'encadrement de divers publics et l’animation socioculturelle.



Mes compétences :



Diagnostic de structures et analyse et de réseaux.

Élaboration et mise en œuvre de projets dans le secteur social, médico social, socio-culturel ou éducatif.

Coordination d'équipes pluridisciplinaire.

Développement et animation de réseaux.

Gestion et suivi des budgets.

Méthodologie et conduite de réunions.

Connaissance de différents publics (enfants, jeunes, adultes, personnes agées, déficients mentaux,...).

Organisation, gestion et participation de séjours itinérants dans le monde entier.



La Coordination, une activité nouvelle au service

Gestion Mentale (2014)

Du corps à la parole (comment accueillir la souffr

Mise en oeuvre, management et évaluation du projet