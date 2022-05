Laurie SALOMON

Educatrice spécialisée de formation,j'ai commencé ma carrière hospitalière au sein d'un CMPI- hôpital de jour à NANTES, service du Dr SCHARBACH. Mon intérêt pour les arts plastiques et la création artistique m'ont amené à développer conjointement à partir de 1985 une activité d'arthérapeute (formation à l'INECAT, Paris) dans le service de Pedopsy Nord, et une activité artistique personnelle ( expos à Nantes et région, membre des Artistes de Loire atlantique soutenus par le CG 44, voir internet)

Mon expérience professionnelle et le hasard des rencontres m'a fait croiser les membres de l'Institut Milton Erickson de Nantes. D'où une collaboration de recherche qui dure encore.

Rencontre fructueuse qui décloisonne les courants de pensées et m'a permis de "réouvrir le champ des possibles" à ma manière : je suis reparti en 1996 à l'Université de Nantes pour un cycle de formation en sciences de l'Éducation ( DESS Stratégie et Ingénierie en Formation d'Adultes, ligne de recherche sur les liens entre Culture et Handicap). Avec la création de l'Association Les Arts Transbordeurs, j'ai mis en place les conditions d'un apprentissage des arts plastiques à la manière d'un atelier ouvert pour un public "mixte" (psy ou non, avec handicap ou non)permettant de croiser les compétences de chacun. Période où j'ai collaboré activement au Festival Handiclap (1996-2002) en tant que responsable de la programmation théatrale.

C'est ainsi que je suis allée chercher des spectacles à AVIGNON, premier contact avec une ville que j'habite aujourdhui.

Depuis fevrier 2016, jeune retraitée, je reprends mon activité de peintre . Deux expos en route, en juillet et aout ( voir mon siteArray) et d'autres à suivre...



Mes compétences :

formation en travail social

creativite

management hospitalier

Expertise evaluation interne et externe

Ingénierie de formation