Célia FOUCHER

De formation sociologue du travail, des entreprises et des organisations, j'évolue dans le domaine des ressources humaines.



Aujourd'hui, j'occupe le poste de chargée de recrutement.

Ainsi, j'effectue ma mission de recrutement et de conseil dans sa globalité, de la prospection client au suivi de l'intégration du candidat.

Mon poste me permet de me perfectionner dans la gestion des ressources humaines. Je suis amenée à rédiger les contrats de travail ou avenants, suivre les tableaux de bords, enregistrer les absences, déclarer les AT, découvrir les besoins en formation et en personnel.



Je souhaite poursuivre en devenant véritable géneraliste de la fonction RH.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Assistant RH

Chargé de mission

Conseiller clientèle

Recrutement

reflex

Ressources humaines

Sociologie