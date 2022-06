Maxime VALOTEAU

Fort d'une expérience de bientôt 16 ans, j'exerce mes compétences dans l'accompagnement :

- de personnes : sur des projets d'orientation, de formation ou dinsertion

- de structures : sur des problématiques d'emplois ou de compétences



J'essaie de construire une relation de confiance avec mes interlocuteurs pour :

- Identifier et d'analyser leurs besoins afin de les conseiller au mieux dans leurs démarches

- Proposer des plans d'action ou des axes d'évolution



Voici quelques unes de mes réalisations au cours de ces dernières années :



- En Formation :

. Face à face pédagogique

. Gestion de l'alternance (Stage, apprentissage)

. Ingénierie pédagogique

. Mise en place de partenariats avec des entreprises et des institutions

. Portes ouvertes et événements

. Campagne de recrutement



- En Ressources Humaines :

. Organisation fonctionnelle et opérationnelle

. Gestion de l'alternance (Stage, apprentissage)

. Démarche GPEC

. Stratégie de développement RH

. Campagne de recrutement

. Présence au forum



Vous voulez en savoir plus ? Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Développement des compétences

Formation continue

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Formation initiale

Gestion des compétences

Informatique