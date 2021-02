Samsi RUGHOO

Ma passion pour les autres et pour les ressources humaines m'ont dirigé dans un premier temps vers le recrutement. J'y ai appris beaucoup de choses sur le monde du travail, sur différents métiers et secteurs d'activités. Cette orientation m'a aussi permis de comprendre l'importance du conseil aux entreprises et toutes les possibilités de ce domaine.

Je me suis ensuite spécialisée en bilan de compétences et en insertion professionnelle.

Ce secteur m'a permis d'aider et d'apprendre de personnes venant d'horizons différents, en me basant sur des entretiens individuels ou des animations de groupes. Je les accompagne pour qu'ils se trouvent ou pour les aider à retrouver un projet ou un emploi correspondant au maximum à leurs attentes.

Curieuse et impliquée, j'ai pu grâce à cela participer à des projets innovants et gagner en compétences en faisant de la formation ou du tutorat.

De par mes 9 ans d’expérience je me qualifie davantage comme une consultante en ressources humaines. La formation, la mobilité professionnelle, l'insertion et le recrutement font partie de mon panel de compétences. Le monde du travail et avant tout les échanges que ce secteur me permets d'avoir, m’épanouis au quotidien. Je garde bien sur toujours en ligne de mire la satisfaction de mes clients.

Il est primordiale pour m’épanouir de pouvoir m’investir et apporter mon positivisme dans les projets auxquels je participe.



Mes compétences :

Approche directe

Bilan de compétences

Conseil

Accompagnement

Recrutement

Formation

Animation de groupe

conduite d'entretien

Relation client

TRE