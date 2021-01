Véronique B. LE BRETON

10 années dans l’orientation, le développement professionnel et la formation

Cadres et non cadres dans l’industrie, le tertiaire et le médical

10 années dans la conduite de projets dans un domaine créatif et innovant



Mes maîtres mots : conseiller, informer, accompagner, monter des projets, gérer les financements

- apporter aide, soutien, renseignements pertinents

- recommander la meilleure formation possible selon les besoins et demandes

- ouvrir des pistes de réflexion

- élaborer un projet, son organisation, son financement, sa planification et sa mise en œuvre

- être en contact permanent avec les entreprises, les centres de formation, les financeurs pour donner les meilleures opportunités



Mes compétences :

RESSOURCES HUMAINES