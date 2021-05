Claude GENDRY

Je suis à la recherche d'un poste d"Administrateur Systèmes et Réseaux" ou de "Technicien informatique".



Ma devise personnelle "Apprendre Toujours Pour Avancer Encore".



Mes compétences :

Paramétrages et configurations réseaux

Maîtrise des outils bureautiques WORD et EXCEL

Administration système

Configuration des postes de travail

Assemblage d'un poste de travail

Gestion de parc informatique

Maintenance informatique

Virtualisation & Administration

Technicien Réseau

Connaissance Bases de Données

Aptiude à la formation des utilisateurs

 Assurer l’administration et l’exploitation coura

 Exploiter et mettre en exploitation les ressourc

Administration Windows 2008

Déploiement Informatique

Linux

Windows 2012 Server

Data warehousing

DataStage

SQL

Active Directory

GPO

Rédaction et mise à jour de procédures

Prise en main à distance

Installation et configuration des matériels

Gestion des incidents avec GLPI

Business intelligence

Administrateur de réseau

Qlikview

Informatica PowerCenter 8.6.1