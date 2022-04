Georges SALOMON

J'ai une formation initiale de Technicien agricole complétée par une formation en Gestion et distribution (Distribution Moderne) puis un DESS de Management des Affaires Internationales (1999).



Quelques étapes clés de mon parcours professionnel :

En 1978, Alfa-Laval France (Groupe suédois) Je suis Responsable Technique Régional pour les équipements d'élevage.Puis en tant que relais R&D en France, je participe à l’élaboration, l’adaptation, la mise en marché d'équipements et de produits tant pour les marchés français qu'internationaux (Equipements de traite chèvres, brebis,.. et les les premiers systèmes d'alimentation des bovins par ordinateur.



En 1983, je prends la direction du Département “Equipement à la ferme” de la Coopérative des 3 Provinces (53 - Groupe ULN), centre de profit autonome.



En 1985, je rejoins Honda France en qualité de Responsable Commercial et Marketing de la “Division Jardin & Loisirs” et je crée la structure Marketing Europe. Cette division concerne tout ce qui comporte un moteur et qui n'est ni une voiture, ni une moto.



En 1989, le Crédit agricole a lancé Unibanque, spécialisée en monétique et crédit consommateurs. Je crée le service « Relation prescripteurs », puis la Direction de l’Organisation. En 93, je rejoins Cedicam en tant que Responsable des Relations bancaires. Je participe aux grands chantiers du développement des moyens de paiement Cartes et chèques (EMV, an 2000, FNCI....).



En 1999, je crée ECO-SYS International SA pour valoriser une technologie innovante de codage graphique à haute densité en vue de l’Identification, la Traçabilité (alimentaire et santé) et Sécurité (Documents officiels).

Depuis 2007, je dirige l'ARSOE Manche Atlantique (Association Régionale de Services aux Organismes d'Elevage); elle fournit des prestations informatiques aux Organisations Professionnelles Agricoles dans 17 départements du Grand Ouest de la France.



Une présentation interactive est accessible à : http://www.g-salomon.com/



