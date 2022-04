Claire CORDIÉ

Accompagnement psycho corporel qui propose des outils pour avancer progressivement vers l’objectif défini en posant des actes concrets.



Ces objectifs peuvent être divers et variés et concerner l’état physique, psychique et émotionnel, et aussi l’environnement personnel ou professionnel.



Les techniques diffèrent en fonction de la personne et de son histoire ; de l’objectif à atteindre et de la phase d’accompagnement. J'utilise pour cela un certain nombre d'outils :



Massage ‘‘bien-être’’ :

Intégrer l’image du corps, redéfinir les limites de l’espace vital, mettre en mouvement les mémoires et cicatrices du passé pour intégrer sa propre histoire.



Sophro-relaxation et méditation :

Atténuer et gérer les états de stress, prendre le temps de respirer et de s’écouter.



Rites de passage :

Des exercices ludiques et ‘‘psycho-magiques’’ pour aider à poser des actes forts et efficaces.



Différentes circonstances peuvent amener à cet accompagnement :



Un mal-être, des douleurs, une maladie, un accident : tout ceci modifie manifestement notre vision de notre corps et de la vie et nous amène parfois, à nous interroger sur nous-mêmes.



Une rupture, une rencontre, le décès d’une personne aimée, un changement professionnel, la naissance d’un enfant… peuvent aussi être les raisons d’un retour à soi, une raison pour chercher un nouvel espace vital.



Certaines personnes recherchent aussi un complément corporel à leur psychothérapie.



D’autres, habitués à méditer sur leur chemin de vie, souhaitent renforcer leur conscience corporelle, leurs perceptions physiques et leur action dans l’environnement qu’ils habitent et qu’ils perçoivent.





Mes compétences :

méditation

Relaxation

Sophrologie