Nora HADERBACHE

À travers mon parcours, je me suis découverte au cours de chaque expériences, une réelle satisfaction relationnelle.J'ai une facilité de discours, des capacités de convictions et de persuasions, toujours dans le plus grands respects de mes interlocuteurs.

Je suis à l'écoute de toutes les opportunités qui s'offriront à moi dans les centres de relation client à distance.

Ayant intégré plusieurs sociétés de télémarketing , j’ai acquis une forte expérience dans le domaine de la téléprospection, la vente et la qualification de fichiers. J’ai eu ensuite l’opportunité de créer une cellule de téléactrice au sein d’un cabinet de courtage afin de mettre en place une équipe pour de la prise de RDV pour les commerciaux ( en BtoC) . Je me suis ensuite reconvertie dans la fidélisation client sur le terrain, j’en ai acquis une expérience significative en matière de fidélisation, de prospections et de négociations, auprès de différents cabinet de courtage en assurance.







Mes compétences :

Assurance

Développement commercial

Relationnel

certification obtenu superviseur relation client à