Franck POLAR

Passionné par la GRC, et adorant les défis, mes à vingt années d’expériences, passées aussi bien du côté du donneur d’ordre que chez des prestataires, pour des centres internalisés ou externalisés, à répondre aux problématiques opérationnelles quotidiennes posées par la Gestion de la Relation Client, m’ont permis d’acquérir des compétences transverses et pluridisciplinaires :

- Exploitation, management et pilotage des structures (gestion et animation de centres de 10 à 150 personnes France et Off-shore)

- Gestion et développement de portefeuilles clients BtB et BtC, marketing et commercialisation d'offres de services

- Audit, Conseil, et Gestion de projets : Créations de centres France et Off-shore, optimisation des organisations, gestion et optimisation de la qualité, pilotage prestataires de services France et étranger

- Recrutement, intégration et formation des ressources, (formation initiale et accompagnement dans la montée en compétence des ressources)

- Coaching manager et accompagnement au changement



Manager entreprenant et à l’écoute des évolutions de la RC, gestionnaire rigoureux, je suis toujours mobilisé par la recherche de la meilleure adéquation entre l’optimisation qualitative, la réalisation des objectifs de rentabilité du centre de profit et la fidélisation et la satisfaction des collaborateurs, avec pour ligne de mire, l’acquisition la satisfaction et donc la fidélisation des clients.





Mes compétences :

Vente

Gestion

Qualité

Organisation

Gestion de la relation client

Management

Formation