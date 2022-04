Karine GARCINI

Titulaired'une Maitrise MSG en management et gestion d'entrerpise , jai un DEA Ponts et Chaussées specialisation Telecoms et Territoires



Jai egalement vecu aux USA plus de 2 ans et parle anglais couramment je parle espagnol et italien et allemand assez bien de part ma formation et mon experience professionnelle

J'ai demarré ma vie professionnelle chez Visio Europe du Sud 1 an en tant que responsable des ventes VPcistes avant le rachat par Microsoft.

Je suis ensuite entree chez Datapoint, integrateur USA au sein de la cellule Telebusiness pour developper l'activite centre d'appels à travers les solutions Lucent, Vocalcom, Nice, Davox, Genesys...jy suis restée 2 ans et demi avec de belles realisations ( CARGLASS, DHL, NC NUMERICABLE, Infonie, April..)



J'ai rejoint Vocalcom en 2000 en tant que directrice des partenaires ou j'accompagnais le directeur Export sur tous les salons internationaux ( las Vegas, la nouvelle Orleans,Chicago, Milan, Rome, Berlin, Birmingham, creation de supports partenaires ( web, training,intranet, seminaires) des ventes a l international, le recutement de collaborateurs sur l ensemble des filiales dans le monde



Aujourdhui directrice Commmerciale d'une BU de Vocalcom



Mes plus belles realisations sont celles ou jai accompagne les clients dans le montage de leur service client avec des problematiques differentes ( multisites, VOIP, productivite, outsourcing, SAAS..)

Quelques ref : Canal+, Omega Pharma, Thalys, AVIS, Devoteam Outsourcing, intrum Justitia...

J ai egalement une bonnes connaissance technique de plusieurs produits dans la DATA ( Cisco, Nortel , Extreme,) dans le workforce et l'enregistrement tel Verint, Nice... OU les solutions VOIP & centre d'appels ( AVAYA, VOCALCOM..)



Mes compétences :

Service client

CRM

VOIP

Relations clients

Direction commerciale

Management

Country manager

Centre de contact

Cloud

Digital