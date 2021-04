Laetitia LEVERD

En collaboration avec la Direction, j'ai pour responsabilité de définir la stratégie RH de Conecteo. Ma mission est ensuite de la mettre en œuvre avec les différents Directeurs et Managers, d’en suivre la réalisation et de veiller à l'atteinte des objectifs, cela en assurant l’intégration, l’efficacité, le développement et l’épanouissement des collaborateurs.





Rejoindre Conecteo c’est :



• travailler au sein d’une entreprise ouverte à la diversité des profils et des parcours, participer à des projets d'équipe au sein d'une entreprise à taille humaine, communicante, favorisant la coopération, le respect et la convivialité.



• contribuer au développement dans un environnement permettant d’exprimer ses potentiels et de valoriser ses expériences. Exprimer son esprit d’entreprendre et son esprit d’initiative, développer son autonomie dans un esprit responsable et prendre en main les clés de son succès.



• récolter les fruits de sa performance individuelle mais aussi de la performance collective de l'entreprise.





Pour accompagner son développement en France et à l'international, Conecteo recrute :

- Ingénieur Qualité (H/F), poste à pourvoir en CDI

- Expert support Technique (H/F), poste à pourvoir en CDI

- Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F), poste à pourvoir en CDI

- Rédacteur Technique (H/F), poste à pourvoir en CDI

- Chef de projet International (H/F), poste à pourvoir en CDI

- Ingénieur Avant- Ventes International (H/F), poste à pourvoir en CDI





Pour nous rejoindre consultez nos opportunités de carrière sur : http://www.conecteo.fr/carriere.html ou adresser votre candidature à emploi@conecteo.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Droit social

Recrutement

Formation