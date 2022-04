Catherine LEDEMAY

Avec plus de 15 ans d'expériences dans le monde du retail, en GSS, pour différentes enseignes (Kingfisher, C&A, Eram, Koss...)



Je propose aujourd'hui avec agilité, d'aider et d'accompagner les professionnels, les entrepreneurs, les dirigeants dans leurs besoin de support, dans leur gestion administrative et commerciale.

(Bricolage, cosmétique, textile, alimentaire, bâtiment, événementiel...)



Véritable couteau suisse, j'ai de multiples compétences qui vous apporteront une vue et une aide globale de votre entreprise.