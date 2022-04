Catherine LEDEMAY

Je suis CEO & Fondatrice de KOSS FOR ME dont le concept repose sur le Bien être et la beauté mobile.

Nous sélectionnons des praticiens et des esthéticiennes sur toute la France

Nous intervenons dans les Entreprises, les conciergeries d' Entreprise, les maisons de retraite, à domicile, les hôtels 4 et 5 étoiles, les espaces de vie et de travail tels que les co-working.

Nous étudions et proposons des soins, des prestations sur mesure, parce que chaque Entreprise ou chaque personne est unique.



Nous avons également un beauty truck qui circule dans les zones où se concentrent des Entreprises qui ne possèdent pas d'espace Bien être.

Nous intervenons pour mettre en place des évènements Bien être et beauté sur toute la France.

Et enfin, nous proposons une gamme de soin pour le bain et le corps à 97 % NATUREL à la revente principalement pour les Entreprises, les conciergeries et les instituts.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Merchandising

Esprit d'équipe

direction de réseau

Management

Rigueur