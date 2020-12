Jacqueline CHALARD-LABORINHO

Aime le contact humain, dynamique, la communication l'échange et le partage d'idées pour amener une équipe dans une même direction, leadership ,adhère et fédère autour d'un projet. Sais être à l'écoute pour créer un climat de confiance avec une équipe et la clientèle.



Mes compétences :

Managers une équipe

Établir un planning

Analyser les chiffres pour établir un plan d'actio

Organisé une opération commerciale et la mettre en

Fidélisation de la clientèle

Traitement et organisation du flux marchandise

Ouverture et fermeture magasin

Savoir fédérés une équipe pour un projet

Adhère et fait fédérés au valeur de l'entreprise

Gérer les conflits clients

Savoirs prioriser les activités

Traitement de la démarque inconnue, retour et défe