Catherine LEDENT

Forte de 20 ans d’expérience dans les Télécommunications et Réseaux, dans le domaine du management d’équipes Service Clients, habituée à gérer des situations sensibles, ayant à la fois la capacité de gestion opérationnelle et de projets, le sens du contact et sachant être à l’écoute des clients avec empathie pour recueillir leurs demandes et adapter les offres, je suis persuasive et sais parvenir à mes fins tout en sachant rester diplomate. Dynamique, motivée, enthousiaste, disposant d’une grande aisance commerciale, j’aime la diversité des tâches, le travail en équipe, tout en étant autonome, disponible et organisée. Ambitieuse, j’aime relever des défis commerciaux et des challenges et sais prendre des initiatives pour atteindre les objectifs fixés. Je suis la collaboratrice dont vous avez besoin au sein de vos équipes.



Mes compétences :

