Catherine LEGAY-LEMOULT

Solide expérience de l'enseignement supérieur , trés bonne connaissance du monde de la formation

Spécialisée dans Learn Management Approach





2014 Chargée de cours a l'Université de BORDEAUX

Suivi de projets européens de formation



2004- 2013 Directrice Générale ,créatrice de FORMAPOSTE MIDI ATLANTIQUE centres de Bordeaux et Toulouse ( formations en alternance initiale et continue)



2000-2003 Directrice des Etudes à l'INSEEC BORDEAUX





Responsable du département Etudes et Recherches

Professeur de Droit , Responsable du Département Environnement juridique à l'INSEEC Bordeaux



Mes compétences :

Gestion de réseaux de partenaires

Ingenierie de formation

Expertise juridique

Direction de centre de formation