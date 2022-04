Catherine LÉGER

Après 23 années au Ministère de la Défense et de nombreuses mutations, j'ai décidé de prendre un nouveau départ dans ma vie professionnelle en 2009.

J'ai repris le chemin de l'école à l'International Success Institut de Nantes. J'ai obtenu mon diplôme en février 2010 après avoir suivi une Licence Supérieure de Conseil en image et communication.

J'ai ouvert mon agence de Conseil en Image et Relooking REFLET D'ESPRIT à NANTES le 25 mai 2010.



Le conseil en image est une science qui consiste à faire maîtriser à une personne ou à un groupe, l'ensemble des messages qu'il souhaite émettre par : son apparence, sa gestuelle, sa diction...



Je travaille auprès des professionnels et des particuliers.



Pour les professionnels (chefs d'entreprise, commerciaux, personnels d'accueil, professionels libéraux...) de tout secteur d'activité (Formation, Insertion professionnelle, Politique, Commercial, Mode, Esthétique, Coiffure...) ; je propose des séances de coaching individuel pour apprendre à mettre votre apparence en cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Une approche globale est possible en Ateliers, Conférences, Animation points de vente...



Pour les particuliers, je propose des séances de coaching pour apprendre à mettre vos atouts en valeur et mettre en cohérence "l'être" et le "paraître". J'organise également des ateliers thématiques : à partager entre amies, voisines, collègues de travail : Colorimétrie, Diagnostic Morpho Coiffure, Morpho Silhouette, Cours d'Auto maquillage. Mon nouvel atelier Reflet de Style propose une réponse globale sur 3 thématiques : Colorimétrie + Morpho Silhouette + Style vestimentaire. Il se partage à 2 (existe en formule couple) ou 3.



A BIENTOT chez REFLET D'ESPRIT, parce que votre meilleur atout, c'est VOUS !



Mes compétences :

Conseil en image

Relooking & conseil

Relations humaines

Organisation