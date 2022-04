Catherine LEIBRICH

Issue d'une formation généraliste en géographie physique et humaine, je me suis spécialisée dans le domaine de l'urbanisme à travers un master et mes différentes expériences professionnelles, effectuées tant en collectivité qu'en bureau d'études.

Au fil du temps, j'ai acquis des compétences en planification, procédures d'urbanisme, instruction de l'application du droit des sols, et cartographie.



Mes compétences :

Cartographie territoriale

Documents d'urbanisme

Planification

Cartographie

Instruction ADS