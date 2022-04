Catherine LELEDI

Ma conviction est que chaque personne dispose en elle des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Mon métier est d'accompagner les personnes et les équipes en situation professionnelle, afin qu'elles libèrent leur énergie et leur potentiel, dans le but d'atteindre leur objectif.

Pour mener à bien cette mission, je m'appuie sur mon expérience de 26 ans en management d'équipes de toutes tailles, en PME et grand groupe industriel. Je connais les enjeux et les difficultés actuels que rencontrent les industriels. Je m'appuie également sur ma posture de coach, développée grâce à la certification Coach&Team, et sur un certain nombre de concepts théoriques me permettant d'expliquer à mon client la situation qu'il est en train de vivre et de l'accompagner dans l'identification de ses solutions.



Mes compétences :

