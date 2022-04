SALINES Production est l'interface qu'il vous faut pour la réalisation de vos projets de communication et de marketing.



Conception, édition, impression sur tous types de supports, de documents et de produits commerciaux et publicitaires, opérations de marketing et de logistiques afférentes : développement PLV, BOX, CARTES PVC (personnalisées), packaging, brochures...







Mes compétences :

Conditionnement

Création

Façonnage

Gravure

Imprimerie

Logistique

Packaging

PLV