Catherine LENOURRY

J'ai trouvé ma voie grâce à des ateliers d'écriture réalisés dans le cadre d'une formation professionnelle au CEMEA (Centre d'Entraînement aux Méthodes Educatives et Actives) d'Argentan ELAN's "Allons aux spectacles" entre le 21/02/2011 et le 17/06/2011 avec Marie-Christine GAUDIN, formatrice en atelier d'écriture,La Dame au Chapeau, sa signature, professeur, journaliste, écrit de la poésie et des nouvelles.



"Vivre, ce n'est pas se trouver, c'est se créer." George Bernard SHAW



Réalisation d'une mallette pédagogique pour le QUAI DES ARTS d'Argentan afin de donner envie aux gens d'aller aux spectacles.

Phase intermédiaire à la phase B ESPOIR au GRETA d'Argentan.

Reprise de confiance en soi avec un rythme de travail régulier et des contraintes horaires.

L'individu est pris et considéré dans sa globalité avec ses problèmes périphériques: on prend soin de lui et de sa santé, c'est une parenthèse essentielle pour retrouver l'estime de soi, c'est un élan dans la vie.

Cette formation a été un déclic pour moi.

J'ai eu la chance d'avoir reçue une excellente éducation par mes parents et d'avoir toujours été aimée.

C'est un cadeau pour la vie.

Pour vivre avec soi, il faut que le coeur, l'âme et le corps ne fassent qu'un: La Trinité.

C'est comme une étoile avec ses 5 branches qui sont reliées entre elles.

Mon étoile qui brille c'est ma grand-mère paternelle Marie, Eugénie GUITTARD née BUREL.



J'écris des histoires pour les enfants. L'écriture c'est ma vie.

C'est lié à mon histoire personnelle et familiale.

Je me sens libre quand j'écris: c'est une vraie thérapie qui me libère.

J'écris toujours mes histoires sur des feuilles blanches format A4 sans ligne: c'est la vraie liberté.

Pas de règle.

Et je m'asseois toujours à la même place à table que celle où j'étais quand j'étais enfant: à la gauche de mon père assis au bout de la table. A ses yeux, je représente la place de son coeur.

Mon père est mon héros. Il est TOUT pour moi.Il est Le soleil de mes nuits.C'est mon Soleil.

Depuis le 4 octobre 2016, je participe à nouveau à l'atelier des histoires avec Benoît CHOQUART.

Le 4 janvier 2017, je reprends le chant choral avec Le Choeur du Donjon de Chambois dirigé par Jacques VIDAL. Paulette BILLAUX, coquette et féminine, la doyenne de la chorale, aime me regarder chanter.

Depuis le 3 décembre 2016, je participe à un café littéraire une fois par mois.



"Vive la liberté, surtout la mienne." Jean GABIN

"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie CURIE

"Qui pense peu se trompe beaucoup." Léonard de VINCI

"Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin." Marguerite YOURCENAR

Celui qui parle sème, celui qui écouté récolte. Proverbe persan

"Le désordre des êtres est dans l'ordre des choses." Jacques PREVERT

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Raphaëlle GIORDANO

"Si l'on veut retrouver sa jeunesse, il suffit d'en répéter les erreurs." Oscar WILDE

"Tout vient à point qui sait attendre." François RABELAIS

"La vie est une fleur. L'amour en est le miel." Victor HUGO

"La beauté est dans les yeux de celui qui regarde." Oscar WILDE

"Le coeur n'a pas de rides." Madame de Sévigné

"Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir."Raymond RADIGUET

"Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel."

Le Dalaï-Lama

Un voyage de mille lieues a commencé par un pas. Proverbe chinois

"L'imagination est plus importante que le savoir." Albert EINSTEIN

"On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va." Christophe COLOMB

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Proverbe africain

"Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts." Isaac NEWTON

"Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites." Félix LECLERC

"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit." François de LA ROCHEFOUCAULD

"La simplicité est la marque des grands." Jacques HIGELIN



Mes compétences :

Spontanéité et vivacité d'esprit

Comprendre tenants et aboutissants d'une affaire

Pédagogie

Patience, disponibilité et détermination

Prendre des initiatives

Attentive et soif d'apprendre

Connaissance de l'enfant

Ecouter, observer et communiquer