CATHERINE LEROT- SINGER

9 rue Michelet

92 100 BOULOGNE

Tel : 01.48.25.67 11 - 06.80.40.21.73

catherine.lerot-singer@wanadoo.fr





Catherine LEROT-SINGER est une thérapeute hors du commun.

Elle a développé une pratique originale et surprenante d’efficacité. Installée à Boulogne (92100), Catherine LEROT-SINGER pratique une psychanalyse innovante adaptée au rythme de l’époque actuelle tout en étant enracinée dans les fondements. Cette approche permet dès la première séance de comprendre les mécanismes inconscients perturbateurs puis de faire les liens qui permettront de ne plus subir les symptômes pour enfin prendre les commandes de sa propre vie. Cette approche permet de dénouer par la compréhension tout en refaisant le chemin émotionnel pour soulager les blessures du passé qui handicapent la vie du patient. Outre l’approche analytique qui détermine le “pourquoi”, Catherine LEROT-SINGER associe la performance des thérapies brèves en particulier la PNL (Programmation Neuro Linguistique), l’hypnose Ericksonienne, le pensée positive, la communication non violente ainsi que les dernières techniques de relaxation, qui répondent au “comment” et permettent de modifier en profondeur les stratégies comportementales.

Pour Catherine LEROT-SINGER, soigner en thérapie, c’est résoudre des problèmes liés à une souffrance psychique telle que la dépression, l’anxiété, les addictions, les phobies, les troubles alimentaires, problèmes de poids mais également une souffrance physique comme l’exzema, les allergies, l’asthme ou la douleur au sens large.

On peut également consulter Catherine LEROT-SINGER lors des transitions de vie, ces passages qui sont souvent vécus comme des remises en questions douloureuses et qui demandent un effort d’adaptation particulier et souvent rapide.

La thérapie pratiquée par Catherine LEROT-SINGER est alors une aide efficace pour s’adapter aux nouveaux défis de la vie, aussi bien personnelles, professionnelle ou affective. Elle permet d’apprendre à mieux gérer son stress, ses émotions, à se reconnecter à son essentiel et à ses ressources en retrouvant une bonne confiance en soi.

Catherine LEROT-SINGER reçoit en consultation à son cabinet de Boulogne Billancourt ; les adultes, les couples et égalements les parents en rupture de communication avec leurs enfants ou adolescents.





---------------------------------------



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Communication

Créativité

Développement personnel

Hypnose

Management

PNL

Psychologie

Stratégie