Bonjour,



J’ai une parfaite connaissance de la comptabilité générale et analytique jusqu’au bilan et maîtrise parfaitement les outils informatiques.



Rigoureuse et organisée, mon travail est tenu dans les règles administratives imposées. J'aime la polyvalence dans l'entreprise pour laquelle je dois travailler.



Dans le respect de la confidentialité, j’effectuais les travaux comptables, ainsi que les rapprochements bancaires, les travaux de secrétariat et la tenue des tâches administratives, l’ensemble des affaires courantes du service et des dossiers du personnel dans sa globalité.



Ayant le sens des responsabilités, je m’adapte facilement à mon poste.



Sincères salutations.



Catherine LESAGE





Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye

Ciel Compta