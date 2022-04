Catherine LESPES - TOUZET

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Marseille-Provence (EUROMED), je possède également une licence en Langues Etrangères Appliquées (anglais, allemand), obtenue à l’Université d’Aix en Provence.



Après mes études, j’ai travaillé dans un cabinet d’audit international DELOITTE TOUCHE au Luxembourg. Durant ces années, j’ai appris la rigueur, l’organisation et la gestion d’équipe, mais également le contact client.



J’ai vécu ensuite à Londres,à Paris,à Milan et à Ljubljana. J’ai travaillé pour des associations: en charge d'évènements d'envergure avec retombées dans la presse, apport de sponsors (sociétés multinationales), mais j'étais surtout en charge de l'accueil téléphonique et physique des expatriés et de l'aide à leur installation.



Je suis désormais de retour à Aix en Provence et travaille en tant que chargée de mission pour la société Link Mobilité (aide à la mobilité professionnelle)



Mes compétences :

Accueil

AIX

Immobilier

Relocation