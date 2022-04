Christelle JASPARD

De formation bac+5 (langues et droit), j'ai acquis 20 années d'expérience dans les domaines suivants : ingénierie, architecture, nouvelles technologies et assurance.

J'ai évolué dans différents types de sociétés : PME, entreprises cotées en bourse et actuellement établissement public, des sociétés toujours fortement orientées vers l'international.



Mes compétences :

Assistance administrative

Assistanat de direction

Communication