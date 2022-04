En recherche active, d'un poste en CDI, en tant qu'Assistante de Direction Générale au sein d'une société internationale, de préférence située dans le 78 ou le 95, voire sur Paris 9è, 2è ou 8è et éventuellement La Défense, j'ai acquis une expérience de près de 15 ans dans plusieurs secteurs d'activité, de hauts niveaux.



Je souhaiterais donc mettre à disposition mes compétences, dans le cadre d'une entreprise dynamique porteuse de projets pérennes.



Si vous souhaitez plus de détails sur mon parcours professionnel, n'hésitez pas à me contacter via ce site ou celui de LinkedIn, je vous transmettrai, entre autres, mon CV complet, disponible en français et en anglais.



Bien cordialement,



Catherine Lesueur



Mes compétences :

Excel

Présentation dossiers etc

SAP

Outlook

Word

Relations internationales

Notes de Frais

Powerpoint

Gestion d'agendas. Confidentialité assurée

Organisation d'évènements

Oracle