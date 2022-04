Catherine LESUEUR

Suite à ma formation d'Agent d'Accueil Touristique à l'AFPA , j' ai intégré le Parc Astérix en 2008 à 2014, cela m'a permis de faire face à divers publics.



De plus mon profil commercial/Conseiller-Vente me permet d'être à l'aise dans la relation client.

Réactive, sens de l'écoute, organisée et le sens de l'initiative sont mes atouts pour réussir.



Mes compétences :

Réactivité

Gestion du stress

Sens de l'initiative

Organisation

Diplomatie

polyvalente

Gestion du temps