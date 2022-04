Catherine LEVEAU

Consultante formatrice indépendante (portage salarial), je travaille en partenariat avec des centres de formations certifiés, spécialisés en santé sécurité et en hygiene alimentaire auprès des commerçants artisans ainsi que pour les TPE, PME industrielles.



Conseil : Pénibilité, veille réglementaire, document unique, mise en place de la démarche prévention et son suivi, accompagnement suite a l'intervention de l'inspection du travail et du contrôleur DDPP

Formation : document unique, initiation prévention, Prap

Formation: Hygiene alimentaire, étiquetage, pour les métiers de bouche (restaurants, boulangers ...)



Je vous propose des formations pour l'évaluation des risques professionnels et l'élaboration du document unique obligatoire depuis 2001 ainsi que des formations à l'hygiene alimentaire obligatoires tous les 2 ans.



Je suis l'interlocutrice avec le centre de formation, auprès des organismes collecteurs auquels vous cotisez (FAFCEA, OPCALIM, ...) pour effectuer les dossiers de prise en charge et leur suivi. Ceci afin de vous libérer des démarches administratives.



J'organise les formations dans votre établissement selon un calendrier et des horaires répondant au mieux à vos contraintes (dans un cadre légal).

Vous aurez tous les supports théoriques et pratiques personnalisés à votre activité afin d'être en mesure de répondre au mieux aux exigences réglementaires exigées par l'inspecteur du travail vis à vis de vos salariés et le contrôleur de la DDPP vis a vis de la sécurité alimentaire pour les consommateurs.



Que vous soyez un centre de formation a la recherche d'une formatrice ou un chef d'entreprise, Je suis à votre disposition pour toute information.



Mes compétences :

Sécurité au travail

Veille réglementaire

Audit

Formation

Hygiene alimentaire

HACCP

IPRP