Catherine LEVI

Mes années passées en entreprise (fonctions commerciales, chef produit et direction commerciale et marketing) ont forgé mon goût pour le travail en équipe, mon sens de la relation client et la manière de gérer des projets en anticipant les problèmes, tout en tenant les engagements fixés.



Les 10 ans effectués dans le conseil et la formation pour adultes m’ont permis d’approfondir et d’enseigner sur des thématiques aussi variées que la vente, la négociation, le management, le leadership, le coaching d’équipes, la gestion des changements, la gestion des priorités, la maîtrise de sa communication… Cette expérience a renforcé ma créativité ainsi que mon sens de la rigueur et de l’organisation, qualités essentielles à l’exercice de mon métier actuel.



La transformation d’espaces, le mobilier contemporain et la décoration intérieure ont toujours été une passion que j’ai cultivée dans le cadre de plusieurs projets personnels en travaillant avec des professionnels de l’architecture d’intérieur et de la décoration. Les compétences acquises sur ces projets et au contact de ces professionnels, associées à mes expériences précédentes m’ont incitée à créer mon entreprise en 2009 dans le domaine de l’architecture d’intérieur et de la décoration.



Par ailleurs, depuis plusieurs années, ma curiosité me pousse à prospecter le marché afin d’y découvrir les nouveaux lieux spécialisés, les dernières innovations concernant les matériaux, les créateurs de mobilier, les artisans spécialisés à solliciter dans le cadre de mes projets, à chiner… Ce sont également toutes ces connaissances acquises dont je fais profiter mes clients afin de leur proposer des solutions singulières pour leurs projets d’aménagements d’espaces et de décoration intérieure.







Mes compétences :

Achat

Aménagement intérieur

Coach

Décoration

Mobilier contemporain