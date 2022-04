Catherine LINOSSIER

Je suis une femme extrêmement dynamique avec un véritable sens relationnel. J'aime le travail en équipe et suis toujours en quête de nouveaux challenges et d'objectifs à tenir pour maintenir au plus haut l'enseigne dont je défends les couleurs. Passionnée de communication, je sais me lancer de nouveaux défis chaque jour et suis prête à "prendre un train en marche" pour accompagner les dirigeants d'un Groupe à atteindre des sommets.



Mes compétences :

Adaptabilité