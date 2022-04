Catherine LOGIER PASTOR

Mon expérience confirmée d’assistante de direction m’a permis de développer de solides compétences tant dans l’administratif, que dans la gestion et les ressources humaines.

Disponible immédiatement, géographiquement mobile, motivée, je souhaite m’investir au sein d’une structure où mon potentiel pourra s’exprimer.



Réactive, possédant une grande capacité de travail, l'esprit d'initiative, une aisance relationnelle, le sens du service et une bonne organisation, je suis en mesure de prendre en charge l’ensemble des tâches inhérentes au poste.



De formation littéraire et linguistique, je possède de grandes qualités rédactionnelles et j’ai pu conforter ma pratique de l’anglais et de l’espagnol, lors de mon expérience dans le tourisme et au cours de nombreux voyages en immersion totale.



Ma pratique de l’informatique ne se limite pas à l’utilisation des logiciels de bureautique, puisque j’ai également pris en charge, durant mon dernier poste, l’administration logicielle du parc.



Mes compétences :

Autonomie

capacités relationnelles

Management

Management d'équipe

MES

Organisation

Polyvalence