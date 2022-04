Catherine LOIRANT

J’interviens en formation depuis 1989 auprès de sociétés de service spécialisées dans le conseil informatique ou la conduite du changement.



J’accompagne pour le compte de leurs clients les déploiements de systèmes d’information métier auprès des utilisateurs, chefs de projet internes et managers.



En étroite collaboration avec les services informatiques internes, R&D et les MOA j’assure en fonction du contexte tout ou partie du processus d’accompagnement.



• Ingénierie et conception pédagogique

• Mise en place des concepts d’emploi

• Formation des équipes pédagogiques et des utilisateurs

• Réception des sites déployés



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

Formation

Support

Support Utilisateur