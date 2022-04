Catherine LOISEL

Gérante d'un magasin de prêt à porter Femme et Homme, d'accessoires de mode, et d'accueil de créateur.

En cours de développement d'un espace de créateurs et d'évènementiels sur la commune voisine. Création de mini salons professionnels pouvant accueillir des thématiques dans divers domaines.

La création de cet espace sera finalisée courant mars pour un début d’activité en avril 2014.