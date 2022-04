Catherine LOLLIER

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi .

J'aime le contact avec la clientèle et je souhaiterais retrouver un travail dans ce domaine professionnel.

J'ai été pendant plusieurs années associée gérante dans la profession librairie,presse,carterie ou j'avais d'excellents résultats de chiffres d'affaires et les clients étaient satisfaits du service que je pouvais leur apporter.

J'aime ce monde du travail je suis rigoureuse et motivée et j'aime le sens de l'organisation.

Pour obtenir mon futur poste je suis prête à faire une semaine à l'essai gratuitement.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires si mon profil vous intéresse.

LOLLIER CATHERINE



Mes compétences :

Aministratif traitement de texte saisie aide compt