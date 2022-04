Catherine LONGÉ-MAILLE

Une formation juridique initiale effectuée entre ASSAS et et la Sorbonne de 1973 à 1976



Après quelques d'expérience professionnelle dans le para public ( caisse nationale d'assurance vieillesse) je faisais de la communication sans le savoir si bien que j'ai voulu retrouver les bancs de la connaissance et c'est au Celsa que j'ai passé ma licence de communication en 1990.



J'ai gouté quelques années à la vie professionnelle dans le privé notamment dans une SSII, cependant les temps fastes de la communication étaient déjà menacés et , en 1995 j' ai été embauchée au ministère de la Santé comme rédactrice en chef de la revue "Echanges Santé sociales". L'ère de l'internet sonnait dans les ministères et me voila partie pour le numérique. Le site internet et intranet construit avec une équipe de la communication et des services informatiques me permettait de me donner une étiquette NTIC.

Après avoir travaillé au sein des équipes de la réforme de l'Etat à l'agence du développement de l'administration électronique j'ai gouté à la responsabilité de chef de projet avec la carte de ie quotidienne notamment.

Aujourd'hui retour à la dimension juridique de mon profil ou je suis consultante à la Direction des affaires juridiques des ministères économique et financiers. Content de retrouver cette matière froide mais riche que constitue le droit. Un retour aux sources qui me permet aussi d'utiliser la veine communicante que je ne sais oublier pour le plaisir de tous!



Mes compétences :

Imagination

Internet

Rédactionnel