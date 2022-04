Catherine LOPES

Comptable autonome dans un service de 3 personnes pour 4 entités juridiques (SASU, SARL, HOLDING et SCI).

Gestionnaire de paies sur Sage (200 salariés) et 9 salariés sur TESE

Suivi social des salariés (arrêts de travail, Prévoyance, Mutuelle)



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion administrative

Gestion des stocks et approvisionnement

Négociation achats

Droit fiscal

Droit des sociétés

Droit social

Gestionnaire de paies