Catherine LOPEZ

30 ans d'expérience de l'audiovisuel, documentaires, grands reportages, films d'entreprise et institutionnels, Internet et multimédia.



Au sein de C TON FILM, je produis plus particulièrement des films documentaires pour la plupart des chaînes de télévision, chaînes hertziennes, câble et satellite.



Notre société offre également ses services aux entreprises et institutions pour concevoir, budgéter, réaliser tous projets audiovisuels de communication interne ou externe.





Mes compétences :

Documentaire

Audiovisuel

Production

Film institutionnel

Cinéma

Reportage