Catherine LOREAU

J'exerce mon activité de conseillère de vente à domicile chez Mamie & co depuis juillet 2014. Ce qui était un complément de revenus est devenu une activité à temps plein.

A ce jour, 20 VDI ont intégré mon groupe, mon rôle étant de les accompagner et les aider à développer leur business.

Et depuis janvier 2016, j'ai une nouvelle mission au sein de l'entreprise Mamie & Co. J'anime les coachings administration des ventes.



Si, vous aussi, vous souhaitez concilier vie privée et vie professionnelle, en distribuant de bons produits, naturels, fabriqués en France à +de 95%, contactez-moi directement ou postulez en ligne en cliquant sur le lien suivant :

http://www.mamieandco.com/devenir-conseillere/