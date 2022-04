Catherine LAUREAU

--------- Mon profil :

J’ai une expérience de 20 ans dans les métiers de la vente en IT/Telecoms, notamment en gestion de clients grands comptes et en business development.



--------- Mon expertise :

Ma valeur ajoutée est le développement des activités commerciales et du chiffre d'affaires auprès de grands comptes. Je sais définir et exécuter une stratégie de compte, piloter des équipes de comptes virtuelles et combiner des ressources, afin de monter des offres spécifiques et développer des opportunités de croissance autour d'initiatives liées à l'innovation, avec le souci constant de la satisfaction client.



J'excelle à développer des relations à tous les niveaux dans les organisations matricielles complexes, avec une expérience éprouvée de résolution de problèmes dans des environnements changeants et complexes.



Ingénieur Commercial • Ingénieur d’Affaires • Account Manager • Key Account Manager • Global Account Manager • Global Account Director • Commercial Grands Comptes • Senior Client Executive



--------- Mes compétences :

* Business : Global Account Management • Business Development • Global teaming • International Markets • Customer Relationship Building • Channel Management • Commercial • Grands Comptes • Implication • BtoB • IT • Digital • Nouvelles technologies • Vente complexe • Vente solution • Vente cycle long

* Bid and Operations management : Contract Management • Engagement Management • Project Management • Service Management • Customer Satisfaction



--------- Contactez-moi :

catherinelaureau[at]yahoo.fr

+33 6 75 42 38 94



Mes compétences :

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

Responsable grands comptes

Gestion grands comptes

Conduite du changement

Global account management