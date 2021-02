André MONTOCCHIO

Cabinet adossé au Groupe AXA et spécialisé dans les questions relatives à la protection financière des cadres, professions libérales et chefs d'entreprise.



Domaines de compétence: prévoyance/santé, retraite, placements, investissements, gestion de patrimoine, transmission, banque, crédits.

Assurances collectives pour les PME (prévoyance/santé/épargne collective).



Suivi et accompagnement personnalisé.



Spécialisations :

→ Prévoyance (incapacité, invalidité, décès)

→ Santé (mutuelle)

→ Dépendance

→ Retraite

→ Épargne (Assurance vie, Madelin, PERP)

→ Placements

→ Investissements

→ Opérations de banque (Comptes courants, Comptes Titres, PEA, Livrets, etc.)

→ Crédits et assurance crédit

→ Santé et prévoyance entreprise, épargne salariale (PERCO, PEE, PERE, etc.)

→ Immobilier locatif (dont SCPI)

→ Protection juridique personnelle et professionnelle

→ Garantie des Accidents de la Vie (GAV)



