Christophe BELLANGER

Voilà plus de 20 ans que j'accompagne mes clients dans la compréhension de leurs besoins & enjeux .



Une expérience de l'acquisition de nouveaux clients comme de la fidélisation et cela de la PME aux comptes du CAC40.



- Une expérience internationale

- Une expérience au sein de PME et des plus grands groupes reconnus au Gartner.

- Une expérience de création d'entreprise

- Une expérience de management commercial

- Une expérience de gestion de centre de profit



Ma devise (elle n'est pas de moi mais me correspond) : Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté



Mes compétences :

Sales

Computer

CRM

Expérience

Management

Télécommunications

Communications unifiés

LAN

Securite IT

Sécurité informatique

Visioconférence et audioconférence