PAR UNE DYNAMIQUE POSITIVE NOUS SOUHAITONS REVELER VOS OPPORTUNITES.

Le cabinet de conseil Opportunitas intervient sur l’amélioration de l’activité et le développement de l’efficacité, de l’humain et de l’entreprise. A travers mon parcours professionnel, j’ai pu développer toutes les compétences managériales et de conduite de projets organisationnelles dans le secteur privé mais aussi au sein d’une grande association nationale.

Pragmatique et opérationnelle, notre approche permet la recherche de solutions simples, efficaces et pérennes afin d’obtenir l’amélioration de la performance et le développement des compétences auprès des entreprises du secteur tertiaire et des associations.

Opportunitas vous propose des solutions sur mesure. Vous avez un objectif à atteindre, une compétence à acquérir, un problème à résoudre, nous vous accompagnons et vous guidons avec un objectif réel de satisfaction.



« L’opportunité est l’instant précis où l’on doit recevoir ou faire quelque chose. » – Platon



Christophe BELLANGER

CONSEIL EN ORGANISATION ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES

Mes compétences :

Management

Organisation

Gestion de projet

Adaptabilité

Gestion des compétences

Gestion du stress

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie

Leadership

Média

Fédérateur