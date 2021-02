Chargée de Recherche par approche directe, je travaille en free-lance depuis 2011, après avoir passé 5 ans à ce même poste dans un cabinet de "chasse" généraliste en région parisienne puis en télétravail depuis l'Auvergne.



Généraliste ou "multi-spécialiste", j’interviens dans différents secteurs tels que l'Industrie (automobile, aéronautique, agro-alimentaire, nucléaire, métallurgie...), le Commerce et la Distribution, l'Informatique et les Télécom, les Services et Conseils aux entreprises.... et sur tout type de profils (Techniciens, Experts, Managers, Top Management)...



Pour me contacter : karine.combier@cdt-recrutement.fr - +33 6 81 85 89 51



Chaque mission est différente, chacune de mes propositions l'est également. Des prestations à la carte peuvent être proposées selon vos besoins.



Mes compétences :

Assistante

Télétravail

Approche directe