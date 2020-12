Emmanuel PRIME

Plus de 15 ans d'expérience dans la vente de produits Hi-tech et fournitures de bureau. Connaissance et maitrise des canaux de distribution (Grossistes et revendeurs, retail et VPC, e-business.. ) en France et en Europe. Gestion de force de ventes..

Maitrise et formation continue en langues étrangères.



Marié depuis 2003 et 3 enfants.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Vente

Informatique

Négociation

Ski

KAM

Direction commerciale

Politique

Automobile

Marketing

Business development