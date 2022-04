Karine CHARLES

Riche de plusieurs années passées au service Marketing de l'entreprise industrielle ATM, Leader français et fabriquant de petfood, j'ai expérimenté avec succès l'univers de la négociation de haut niveau avec les acheteurs de la MDD et de la GSA. Puis, ensuite je suis naturellement devenue chef de produit dans une des filiales d'ATM, les Laboratoires de Cosmétique Animale Héry, avec l'objectif de développer des produits haut de gamme dans les circuits professionnels, GSS et GSB. Plus tard, devenue Chef du service Marketing et du développement international (40 pays), j'ai pris la responsabilité de la BU. Devenue leader en France et en Europe sur son circuit de distribution, l'entreprise a été cédée et j'ai évidement poursuivi ma carrière comme consultante indépendante dans le développement marketing et commercial de projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et leur commercialisation car j'aime et je sais bien vendre.



Pilotage de projet, culture produit, négociation, vente, signature « closing » sont les marques de mon goût prononcé pour l'action et le succès dans les résultats.



J'aime partager avec les autres professionnels mon expérience et, mobile, disponible, je suis prête et déterminée à rejoindre une structure en progression ou à dynamiser et dans laquelle, en équipe, je vais offrir mes compétences humaines qui m'assurent de fédérer des personnes autour de challenges audacieux et ambitieux en réponse à la stratégie de la direction.





Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Réactivité

Anticipation

Analyser les besoins et définir les objectifs

Langues : Anglais,Espagnol.