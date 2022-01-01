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Christophe BERNIER

Levallois Perret cedex

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle au Bouscat dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

ACTEUR DE PROXIMITE, JE SUIS A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE ETUDE TARIFAIRE CONCERNANT VOS BESOINS EN ASSURANCE VIE (BILAN PATRIMONIAL) , SANTE, PREVOYANCE INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES. DE MEME, NOUS VOUS PROPOSERONS DES SOLUTIONS PERSONNALISEES EN MATIERE DE CONTRATS HABITATION, AUTO, PLAISANCE, CAMPING CAR... ENFIN, NOTRE AGENCE EST ÉGALEMENT PARTICULIEREMENT COMPETENTE EN TERME D'OFFRES AUX PROFESSIONNELS, AVEC UNE PALETTE D'OUTILS MULTIPRO, RC, FLOTTES AUTOMOBILES PERFORMANTE.

Mes compétences :
Entrepreneur
Santé
Vie

Entreprises

  • SWISS LIFE - AGENT GENERAL D'ASSURANCES

    Levallois Perret cedex maintenant Agent Général SWISS LIFE en Gironde (Lacanau), la vision de mon métier est de mettre en avant la valeur ajoutée d'un acteur local auprès de sa clientèle : suivis des dossiers, bilans personnalisés, être force de propositions en communiquant sur les nouveaux avantages fiscaux ou bien les améliorations de nos lignes de produits..., un ensemble de prestations qui font la différence.

    Face à un monde en forte évolution, il est important de s'appuyer sur un partenaire réactif, lui même adossé à une Compagnie reconnue pour sa solidité financière et le sérieux de ses investissements.

    Chaque année, Swiss Life est récompensée pour la qualité de ses produits Retraite, Prévoyance et Santé.

    En dommages, notre gamme de produits Habitation et Auto est évolutive.

    De même, notre offre "Multi-Pro" packagée ou sur mesure sait s'adapter à vos profils d'entrepreneurs.

    Je serai heureux de vous accueillir, en compagnie de l'équipe Swiss Life, au sein de mon agence, 7 avenue de la Libération, 33680 LACANAU - 05 56 03 59 95

  • VOLKSWAGEN BANK - Chef de Région Ouest Sud Ouest

    2004 - 2010

  • VOLKSWAGEN BANK - Chef de Région EST

    2000 - 2003

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